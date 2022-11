Duda przeciw Kaczyńskiemu? Prezydent stanowczo ws. oferty Niemiec

O "najzupełniej precyzyjnym" stanowisku prezydenta ws. baterii Patriot, którą Polsce zaoferowały Niemcy, mówił dziś w Programie I Polskiego Radia szef jego gabinetu. - Gdyby doszło do przekazania przez Niemcy będącej w ich dyspozycji baterii i rakiet Patriot, to te rakiety powinny bronić polskiego terytorium i polskich obywateli - podkreślił Paweł Szrot, powołując się na prezydenta. Wcześniej rząd zaproponował, żeby sprzęt ten, zamiast do Polski, trafił do Ukrainy.