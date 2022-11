Propozycja polskiego rządu. Ambasador Niemiec zaniemówił po pytaniu

- Polska odpowiedź, która została nam przekazana w środę wieczorem równolegle listem i poprzez konto na Twitterze ministra obrony Błaszczaka, jest trudna do zrozumienia - przyznaje w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Thomas Bagger, ambasador Niemiec w Warszawie. Szef polskiego MON Mariusz Błaszczak zwrócił się do Niemiec, by proponowane Polsce baterie Patriot zostały przekazane Ukrainie. Na pytanie, czy to było dla Niemiec zaskoczenie Bagger nie odpowiedział.