Niemcy oferują Polsce wsparcie systemem obrony Patriot

Minister obrony Christine Lambrecht (SPD) wystąpiła z inicjatywą pomocy Polsce niemieckimi Eurofighterami i systemami Patriot. Jak powiedziała Lambrecht gazecie "Düsseldorf Rheinische Post", wydarzenie, do jakiego doszło w Polsce we wtorek, zmusza Sojusz do weryfikacji zadań dotyczących obrony powietrznej. Dotyczy to w szczególności partnerów z NATO, między innymi Polski, Słowacji i krajów bałtyckich, które bezpośrednio graniczą z Rosją i Ukrainą.