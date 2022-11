Jest odpowiedź z Niemiec ws. Patriotów

– Zaproponowaliśmy Polsce wsparcie w zabezpieczaniu przestrzeni powietrznej – naszymi Eurofighterami i systemami obrony powietrznej Patriot. Jesteśmy już z nimi na Słowacji – chcemy przedłużyć tam naszą obecność do końca 2023 roku, być może nawet dłużej. Musimy być przygotowani do obrony Niemiec i obszaru Sojuszu. To zawsze było głównym zadaniem Bundeswehry. Wszyscy muszą to znowu zrozumieć – poinformowała minister Lambrecht.