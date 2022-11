Fala krytyki po pomyśle Błaszczaka ws. Patriotów. "Nieprawdopodobna dziecinada"

"Konsekwencja fobii antyniemieckiej"

Dlaczego taka propozycja w ogóle padła? Generał nie ma najmniejszych złudzeń, że to "konsekwencja fobii antyniemieckiej". - Skutkiem tego Błaszczak szuka jakiegoś rozwiązania i proponuje coś, co jest absolutnie nie do przyjęcia przez stronę niemiecką. Błaszczak albo jest niezorientowany, jak wyglądają sytuacje dotyczące stanowiska Sojuszu w stosunku do wojny, albo znów góruje narracja, że to Niemcom przedstawia się pewne propozycje, a to oni nie chcą odpowiedzieć pozytywnie. W świetle naszego bezpieczeństwa jest dla mnie niezrozumiałe, jak polityk, który za nie odpowiada, podejmuje takie decyzje, które rezygnują z pomocy, jaka została nam zaoferowana - puentuje generał Różański.