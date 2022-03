Plan Kaczyńskiego dla Ukrainy. Eksperci w WP: "Nieprzemyślana propozycja"

Co na to były oficer Agencji Wywiadu, ppłk Marcin Faliński? - Nie słyszałem, żeby NATO organizowało misje pokojowe. Mogą organizować misje stabilizacyjne, ale to w przypadku zawieszenia broni. Misje pokojowe może zorganizować ONZ, można sobie też wyobrazić jakąś formułę OBWE - komentuje rozmówca WP. - Rozszerzenie, czyli co? NATO plus kto? Plus Chiny? Plus Kazachstan? To niewyobrażalne. Wszyscy komentatorzy, którzy mają pojęcie o sprawach międzynarodowych, mówią, że NATO absolutnie nie wejdzie w żadne stabilizacyjne siły - mówi ppłk Faliński.