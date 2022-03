"Misja specjalna w Kijowie". Nieoficjalne kulisy podróży pociągiem przez Ukrainę

- Pociąg, którym delegacja udała się do Kijowa był przygotowany i uzgodniony ze stroną ukraińską. Należał do ukraińskich kolei. Wyruszył ze stacji w Przemyślu we wtorek rano. Jechał do Kijowa ok. 10 godzin. Po drodze musiał się kilkukrotnie zatrzymywać. Podczas przejazdu pojawiały się różnego rodzaju alarmy. Zatrzymał się we Lwowie, gdzie miał miejsce alarm przeciwlotniczy – mówi nasz informator z otoczenia KPRM.