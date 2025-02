Rosja destabilizuje kolejny kraj. Wysyła broń

Dostawy są realizowane przez Port Sudan nad Morzem Czerwonym. Rosja do transportu wykorzystuje swoją "flotę cieni", podczas gdy Iran korzysta z miejscowego lotniska, gdzie rozbudowano infrastrukturę dla potrzeb importu i eksportu. Bloomberg podkreśla, że Moskwa dąży do utworzenia bazy wojskowej w tym regionie .

Drony dostarczają do Sudanu również Zjednoczone Emiraty Arabskie. Władze w Abu Zabi dronami wspierają drugą stronę konfliktu - Siły Szybkiego Wsparcia (RSF). Według "The Sudan Tribune", uzbrojenie, aby zmylić tropy, trafia do Sudanu przez sąsiedni Czad.