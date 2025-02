O tym, że Trump mógłby odwiedzić Polskę w kwietniu, mówił w rozmowie z wprost.pl szef gabinetu prezydenta. - Andrzej Duda do 5 sierpnia ma do zrealizowania ważne plany. Jednym z nich jest zaplanowany w Warszawie na koniec kwietnia szczyt Inicjatywy Trójmorza, na który zostanie zaproszony Donald Trump - powiedział Marcin Mastalerek.

- Mamy dosyć ograniczoną wiedzę, bo to jest inicjatywa pana prezydenta. Jeżeli pan prezydent nas głębiej wprowadzi w swoje plany i będziemy wiedzieli więcej, to udzielimy osłony dyplomatycznej - odparł wiceminister.

- Osobiście muszę wyrazić pewną wątpliwość, czy wizyta prezydenta Trumpa w szczycie kampanii wyborczej w Polsce jest wskazana. Będzie z pewnością próba wykorzystania jej do jakichś celów i zamiast polepszenia naszych stosunków transatlantyckich, może się okazać, że prezydent Trump przyjedzie do Polski, a wszystkie strony będą argumentować, że przyjechał kogoś poprzeć, a nie o to właśnie chodzi – przekonywał Szejna.