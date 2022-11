Wyrzutnie Patriot. Jaki mają zasięg? To nowoczesny system przeciwlotniczy

Patriot zasięg. Osiągi amerykańskiego systemu

System Patriot może być wyposażony w rakiety krótkiego lub średniego zasięgu. W zależności od użytych w wyrzutni pocisków, głowice mogą zwalczać cele znajdujące się w odległości od 3 do 160 kilometrów. Pułap przeciwlotniczy, w przypadku standardowego odpalenia w kierunku celu wynosi 25 km. Według informacji przekazanych przez Bundeswehrę, zaproponowane Polsce systemy są w stanie śledzić jednocześnie do 50 celów, a zwalczać - do pięciu. Najbardziej rozbudowane wersje Patriota pozwalają jednak na obserwację do 125 obiektów w jednym czasie.