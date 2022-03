System Patriot w Polsce. Piekielna broń Amerykanów ma jedno zadanie

PAC-3 z kolei to nowsza wersja pocisków, która ma taką samą długość jak PAC-2, ale waży jedną trzecią tego, co jej poprzednik. Wyposażona została dodatkowo w nadajnik radarowy oraz komputer. Działanie pocisków PAC-3 polega na uderzeniu pocisku bezpośrednio w nadlatujący cel, co pozwala na jego szybkie staranowanie i całkowite zniszczenie.