Wyrzutnie Piorun dla Ukrainy. Polska broń o piekielnej skuteczności

Ze względu na długą granicę, jaką Polska dzieli z Ukrainą, to na wschodnich terenach Polski trafia zaopatrzenie dla Ukrainy z krajów zachodnich, skąd resort infrastruktury przewozi je w głąb kraju. Dużą rolę we wspieraniu obronności Ukrainy odgrywają polskie systemy rakietowe Piorun produkowane w Polsce. Doniesienia z Ukrainy sugerują, że Pioruny to najlepsze przenośne wyrzutnie przeciwlotnicze, jakie trafiły w ręce obrońców.