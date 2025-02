USA planują presję na Rosję i Ukrainę. To może potrwać

Emerytowany generał Keith Kellogg, pełniący funkcję specjalnego wysłannika prezydenta Trumpa ds. Ukrainy i Rosji, zapowiedział, że USA planują wywierać presję zarówno na Rosję, jak i Ukrainę. Celem jest doprowadzenie do zawieszenia broni, co według Kellogga może potrwać kilka miesięcy. Tym samym całkowicie upadło założenie Trumpa, że do zamrożenia konfliktu dojdzie niemal natychmiast po objęciu przez niego prezydentury.