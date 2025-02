Po zdobyciu Wełykiej Nowosiłki rosyjskie media pieją z zachwytu . Kompletnie pomijają fakt, że strategicznie sukces jest wątpliwy - to jedynie siedziba wspólnoty, czyli gminy, która przed wojną liczyła ok. 7 tys. mieszkańców. Miasteczko wielkości zachodniopomorskiego Czaplinka, czy opolskiego Paczkowa.

Rosjanie już w 2014 r. próbowali zdobyć to osiedle typu miejskiego. Wówczas się im nie udało. Ponownie zaatakowali w marcu 2022 r., ale po jedenastodniowych walkach zostali odrzuceni. Od tamtej pory miasteczko było regularnie ostrzeliwane, a mieszkańcy powoli wyjeżdżali. Przed rozpoczęciem ukraińskiej kontrofensywy w 2023 r. w mieście pozostało ich zaledwie 300. Były to głównie osoby starsze, które odmówiły ewakuacji.

Po upadku Wuhłedaru we wrześniu 2024 r. sytuacja w rejonie Wełykiej Nowosiłki dość mocno się skomplikowała. Rosjanie przekroczyli rzekę Kaszlagach na zachód od Wuhłedaru, a także przebili się w rejonie wsi Zołota Niwa w kierunku rzeki Sucha Jała. To stworzyło bezpośrednie niebezpieczeństwo dla wojsk ukraińskich pod Kurachowym.

Po zdobyciu Kurachowego i Wełykiej Nowosiłki Rosjanie na tym odcinku frontu zaprzestali dalszych ataków, ograniczając się do wysyłania patroli. Skala kontaktów bojowych spadła o ok. 70 proc. Wynika to z wyczerpania ich oddziałów niemal trzymiesięcznymi walkami i olbrzymimi stratami, jakie ponieśli. Przy ograniczonych rezerwach na zapleczu frontu wymusiło to przerwę operacyjną na niemal całym aktywnym do niedawna odcinku frontu.