Komisja ds. Pegasusa. Koledzy Ziobry przynieśli naleśniki

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie pojawił się na sejmowej komisji ds. Pegasusa. Został doprowadzony przez policję, która nie zastała go w miejscu zamieszkania a w telewizji Republika. Gdy o 10:29 wyszedł do policjantów w siedzibie stacji, dobrowolnie oddał się w ręce policji i w radiowozie pojechał do Sejmu.

Gdy Ziobro jednak dojechał, komisja zdecydowała się zakończyć posiedzenie. Wcześniej członkowie podjęli uchwałę o zwrócenie się do Prokuratora Generalnego o wystąpienie do Sejmu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zastosowanie wobec Ziobry kary porządkowej aresztu na okres 30 dni, licząc od dnia zatrzymania z oznaczeniem, że "świadek ma zostać doprowadzony na posiedzenie komisji celem złożenia zeznań".

