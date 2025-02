Ciężarna nie otrzymała pomocy, bo nie było lekarza. Będzie kontrola

Piątkowa decyzja o przeprowadzeniu kontroli to reakcja wojewody podkarpackiego Teresy Kubas-Hul i dyrektor oddziału NFZ w Rzeszowie Teresy Gwizdak na incydent w szpitalu powiatowym w Nisku. We wtorek, 28 stycznia, placówka odmówiła przyjęcia ciężarnej pacjentki, którą karetka pogotowia przewiozła do szpitala.