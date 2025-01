Polski statek i załoga zatrzymani w USA. Znamy zarzuty służb

W rozmowie z WP Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie wyjaśnił, że zatrzymanie statku do czasu wyjaśnienia zarzutów jest procedurą standardową, nie ma charakteru kryminalnego czy aresztowania jednostki.

- Procedura "detention" polega na tym, że statek jest zatrzymywany do momentu usunięcia uchybienia lub wyjaśnienia sprawy. Zdarza się to w normalnej eksploatacji statków, uchybienia w dokumentacji, zwłaszcza w książce olejowej, może skutkować zatrzymaniem - dodaje Krzysztof Gogol.

Statek "Legiony Polskie" (pływa pod banderą Liberii) został zatrzymany po tym, gdy 22 stycznia wpłynął do Port Canaveral na Florydzie. 180-metrowa jednostka, zbudowana w 2016 roku, transportowała z Niemiec ładunek płyt sklejki drewnianej. Została zatrzymana do dyspozycji amerykańskiej służby Coast Guard. WP zwróciła się z pytaniami o zarzuty wobec polskiej jednostki, jednak na razie nie mamy odpowiedzi.

- Załoga statku nie schodzi na ląd, żywi się własnymi zapasami, czekając na wyjaśnienie sprawy i ewentualny dalszy rejs. Zarzuty są poważne, ponieważ rozbieżności co do ilości ścieków i oleju na pokładzie są wyrażone w tonach. Amerykanie traktują nas jak bandę krętaczy. W razie potwierdzenia zarzutów o zrzut do morza, grożą kary liczone w milionach dolarów - relacjonuje jeden z marynarzy.