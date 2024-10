Pół tony kokainy na pokładzie polskiego statku w Brazylii. Reakcja MSZ

Brazylijskie media szeroko komentują sprawę. Jak informuje portal g1 (Globo), to sobotnie przeszukanie statku przez policję doprowadziło do odnalezienia narkotyków. Dziennikarze sugerują, że marynarzom "Jawora" mogą zostać postawione zarzuty przemytu narkotyków i przynależności do międzynarodowej grupy przestępczej. Brazylijska policja potwierdziła natomiast, że jest to największy przejęty transport kokainy w historii stanu Maranhao.