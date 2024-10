Mefedron, a nawet rozpuszczalnik. Kulisy śledztwa ws. kurii w Sosnowcu

- W butelce znalezionej poza obrębem posesji była substancja o nazwie 1,4 butanodiol. To rozpuszczalnik do farb. Nie jest to środek znajdujący się na liście substancji niedozwolonych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, ale jak wynika z opinii biegłych, jest substancją silnie oddziałującą psychoaktywnie na organizm ludzki. Jest silnie uzależniający, może doprowadzić do zgonu - tłumaczy prokurator Zbigniew Pawlik.