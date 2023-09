Orgia na plebanii. Kolejna bulwersująca historia w diecezji

Tragiczna śmierć diakona i księdza

Parafia w Dąbrowie Górniczej należy do diecezji sosnowieckiej. Jak przypomina gazeta, to nie jedyne bulwersujące dla wiernych wydarzenie, jakie w ostatnim czasie miało miejsce na jej terenie. 7 marca na podwórku przy Domu Katolickim w Sosnowcu znaleziono ciało ugodzonego nożem 26-letniego diakona. Tego samego dnia martwy 45-letni ksiądz został znaleziony przy torach kolejowych. Według nieoficjalnych informacji to ksiądz zabił diakona, a później popełnił samobójstwo.