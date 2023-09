"Zmusił mnie do seksu z 20 mężczyznami". Żona murem za "królem szampana"

Jak mówiła na sali rozpraw, zanim poznała Taittingera, wiodła zwykłe, monotonne życie. Mężczyzna zauroczył ją swoim intelektem. "To była miłość od pierwszego wejrzenia". Kobieta zgodziła się przenieść do Paryża. Lokal opłacał bogaty kochanek - niechętnie, ale zgodziła się na taki układ, bo wierzyła, że w końcu zamieszkają razem. Tyle że z biegiem czasu relacja stawała się coraz bardziej toksyczna, a kochanek wymagał od niej coraz więcej. Musiała być na jego zawołanie i chodzić z nim do paryskich seks klubów. Tam kazał jej uczestniczyć w orgiach, a sam siedział i się przyglądał. Kobieta opowiedziała, że jednego razu musiała współżyć z 20 obcymi mężczyznami, podczas gdy on wlewał w nią szampana, aby była pijana i "bardziej elastyczna", i nagrywał całą akcję. Właściciele klubów zeznali, że para była stałymi klientami.