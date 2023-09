Francja: gniew muzułmanów. Córka nie weszła do szkoły. Szokująca reakcja ojca

Od nowego roku szkolnego abaja, czyli noszona przez muzułmańskie uczennice tradycyjna szata zakrywająca ciało, oraz jej męski odpowiednik quamis są zakazane we francuskich szkołach. Decyzja ministerstwa rozsierdziła wyznawców Islamu. Już 4 września, jak poinformował Gabriel Attal, francuski minister edukacji, mimo zakazu prawie 300 uczennic przybyło do szkoły w abajach. W efekcie prawie 70 z nich zostało odesłanych do domu. Pozostałe zgodziły się przebrać i mogły dołączyć do swoich klas.