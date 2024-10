Sosnowiec. Trzech księży zatrzymanych. "Kluczowe było śledztwo ws. zabójstwa"

Były ksiądz, który został przesłuchany we wtorek, trafił pod dozór policji, ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych, kontaktowania się z nimi, a także zakaz opuszczania kraju. W przypadku drugiego podejrzanego księdza (63-letniego proboszcza), który usłyszał dwa zarzuty przestępstw o charakterze seksualnym, prokuratura wystąpiła o aresztowanie go na trzy miesiące. Sąd przychylił się do decyzji śledczych. Trzeci, 57-letni wikary usłyszał dziewięć zarzutów. Wobec tego mężczyzny zastosowano dozór policji, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zakaz opuszczania kraju.