Śmierć księdza i diakona w Sosnowcu. Jest decyzja prokuratury

Wczesnym popołudniem 7 marca 2023, w bramie przy domu katolickim przy ulicy Kościelnej w Sosnowcu, odnaleziono ciało 26-letniego diakona. Mężczyzna miał liczne obrażenia, co skłoniło prokuraturę do wszczęcia śledztwa w sprawie zabójstwa.

Drugie postępowanie, dotyczące samobójstwa księdza, prowadzone było pod kątem ewentualnego nakłaniania księdza do targnięcia się na własne życie - jest to standardowa procedura w tego typu przypadkach. Na torowisku, obok ciała księdza, znaleziono nóż z 21-centymetrowym ostrzem, na którym były ślady DNA zarówno księdza, jak i diakona. Prokuratura badała również, czy maszynista pociągu, pod który rzucił się ksiądz, zareagował prawidłowo. Nie stwierdzono jednak żadnych błędów czy uchybień. Obie te kwestie zostały umorzone. - Było to samobójstwo - stwierdził prokurator Łubniewski.

Diakon, który był uważany za osobę bezkonfliktową, trafił do parafii Wniebowzięcia we wrześniu 2022 roku. Ksiądz rozpoczął służbę kapłańską w 2004 roku. Często wyrażał wobec diakona pretensje, co doprowadziło do konfliktu z przełożonym. Możliwe, że ksiądz był zazdrosny o rosnącą pozycję diakona, który był lubiany, i widział w nim jakieś zagrożenie - powiedziała PAP jedna z osób związanych ze śledztwem.