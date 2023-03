Ksiądz i diakon nie żyją. W tle wątek "związku emocjonalnego"

Prowadzone jest też drugie postępowanie, które wszczęte w związku z informacją, że we wtorek doszło do śmiertelnego potrącenia przez pociąg innego mężczyzny. Prokuratura początkowo informowała, że ze względu na stan zwłok konieczne będą badania genetyczne, później przekazała, że ciało udało się jednak zidentyfikować, bez badań DNA. - Potwierdziliśmy tożsamość, jest to ksiądz - powiedział w środę PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski.