Trzęsienie po materiale o Janie Pawle II. Premier nie odpuszcza, jest spot

- Atakują Jana Pawła II te same media, których dziennikarze w 2005 roku stali ze łzami w oczach na ulicy Franciszkańskiej w Krakowie, bo wtedy modne było stać przy papieżu. Robią to te same media, które na relacjonowaniu pielgrzymek Ojca Świętego, na jego życiu, a nawet śmierci budowały swoją rozpoznawalność i popularność, która przynosiła milionowe zyski. Teraz te same media próbują kreować inną modę - totalne zakłamanie - stwierdził Morawiecki.