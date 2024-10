Długa droga przed diecezją sosnowiecką [OPINIA]

Wszystko to zaś działo się w czasie zarządzania diecezją przez biskupa Grzegorza Kaszaka, który przez lata współpracował w Watykanie z kardynałem Alfonso Lopezem Trujillo, oskarżanym o liczne nadużycia seksualne wobec zależnych od siebie duchownych. I choć obecnie biskup sosnowiecki, także pod wpływem mediów, się zmienił, to problemy pozostały. A skoro tak, to można się spodziewać, że co jakiś czas eksplodować będzie kolejna bomba.