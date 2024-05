Znak nadziei dla diecezji sosnowieckiej [OPINIA]

I gdyby nie całkiem realne ofiary (zamordowany przez księdza diakon i sam sprawca, który popełnił samobójstwo, a także młody chłopak, który zmarł na plebanii) to byłoby to być może nawet trochę śmieszne, szczególnie dla tych, którzy mieszkają poza diecezją. Śmieszne nie były także powody, dla których zlikwidowano seminarium sosnowieckie, bowiem prawdziwą (a nie podawaną oficjalnie) było nadużywanie władzy przez część przełożonych wobec kleryków, co prowadziło do nadużyć seksualnych. I wreszcie nie ma nic śmiesznego w tym, że gdyby nie nacisk mediów, gdyby nie wytrwałe ujawnianie kolejnych skandali, to system kościelny wszystkie te sprawy zamiatałby skutecznie pod dywan, a biskup Grzegorz Kaszak nie ponosiłby żadnych konsekwencji tego, że pod jego panowanie diecezja sosnowiecka żegluje od jednego do drugiego skandalu.