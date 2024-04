Śmieszne i straszne, czyli Kraków śpiewa o arcybiskupie Jędraszewskim [OPINIA]

Ten fragment odnosi się do próby odwołania z funkcji proboszcza ks. Dariusza Rasia, wcześniej sekretarza kardynała Stanisława Dziwisza, którego chciano zmusić do ustąpienia, by zastąpić go bliskim współpracownikiem arcybiskupa Jędraszewskiego. Zarzuty, jakie mu postawiono, wyglądają na bardzo słabe, a do tego okazało się, że to, co bliscy współpracownicy zarzucali ks. Rasiowi, sami zrobili w innej krakowskiej parafii, gdzie przygotowywana miała być nowa siedziba dla odchodzącego na emeryturę metropolity.