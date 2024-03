Czy to rzeczywiście kara dla biskupa czy kpina ze skrzywdzonych [OPINIA]

Jeszcze trudniejsze jest to do przyjęcia dla osób skrzywdzonych przez zaniedbania biskupów i na skutek tych zaniedbań. One dowiedziały się właśnie, że jedyną karą dla tych, którzy odpowiadają za ich krzywdę, jest ogromna emerytura. I nic więcej. Gdyby Watykan chciał ukarać ich realnie, a i to byłaby kara niezmiennie łagodna, to powinien nakazać, by biskup senior przynajmniej równowartość tych środków, jakie otrzymuje w uprawnieniach i gotówce przekazał na Fundację św. Józefa.