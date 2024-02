Przegrywana przez Kościół debata o aborcji [OPINIA]

Stara rzymska zasada "in dubio pro vita" przypomina też, że nawet jeśli ktoś ma wątpliwości, czy z samego faktu przynależności do gatunku ludzkiego powinny wynikać jakieś uprawnienia (w tym przypadku prawo do życia), to z ostrożności prawnej powinien to założyć. Prawo do życia, a przypomnienie go jest kluczowe dla zrozumienia postawy obrońców życia (często katolików, ale nie tylko), jest w tym myśleniu jednym z fundamentalnych praw, którego naruszenie niszczy przestrzeń prawa pozytywnego i jest atakiem na godność człowieka.