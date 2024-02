Im słabszy PiS, tym gorzej dla koalicji [OPINIA]

Paradoksalnie jednak to, co na razie wzmacnia nową koalicję, niebawem może stać się przyczyną jej poważnych problemów. I wcale nie chodzi o to, że pozbawiony poważnej opozycji rząd ma tendencję do działań mało odpowiedzialnych i nieprzemyślanych, a z czasem popada (jak PiS w poprzedniej kadencji) w przekonanie o własnej bezalternatywności, ale także o to, że w tak różnorodnej koalicji brak jasnego przeciwnika, szybko może uruchomić tendencje odśrodkowe.