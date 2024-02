Show trwa, tylko coraz mniej w nim powagi [OPINIA]

- Izba Kontroli SN jest jedyną uprawnioną do tego, by tę sprawę rozstrzygać. Została wskazana przez prezes SN prof. Manowską i sędziego z Izby Pracy. Wyrok jest ostateczny i marszałek nie ma nic do powiedzenia. A cała reszta to element zamachu stanu w Polsce. Odchodzenia od systemu demokratycznego i zmiany go w system niedemokratyczny. To idzie ku zwykłej dyktaturze, którą chcą realizować obce interesy - mówił Jarosław Kaczyński podczas konferencji. I dodał: "Rząd 13 grudnia nie będzie trwał wiecznie, a sprawa rozliczenia odpowiedzialności - to dla kolejnych pokoleń ostrzeżenie. To zbrodnia i to nie będzie bezkarne. To podnoszenie ręki na suwerenność Polski".