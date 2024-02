100 konkretów czy 100 problemów Donalda Tuska? [OPINIA]

Po drugie, pewne rozwiązania proponowane w "100 konkretach" przez Koalicję Obywatelską są trudne do zaakceptowania przez partie koalicyjne. Tusk miał świadomość, że to on będzie ponosił indywidualną odpowiedzialność za wszelkie trudności z ich realizacją, nawet jeśli obiektywnie nie będą one wynikać z jego złej woli.