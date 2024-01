Punkt sporny rządu. "Warto, by KO dotrzymała słowa"

Szymon Hołownia przekazał, że chciałby, by w marcu lub w kwietniu posłowie poświęcili na te projekty jeden dzień posiedzenia. - Tak, żeby były w pierwszym czytaniu razem, a potem trafiły do komisji. Ta zdecydowałaby, co z nimi zrobić, czy je uwspólniać, czy traktować oddzielnie, czy powołać komisję nadzwyczajną - wyjaśnił marszałek Sejmu.