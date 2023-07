Państwo opresyjne zawłaszcza sobie kobiety. Czego wy od nas chcecie? [OPINIA]

Można mnożyć epitety wobec naszego kraju - że to Taliban, drugi Salwador, że mamy już tutaj swój Gilead. Ale po co? Tu żadne porównania nie są potrzebne. Trzeba powiedzieć wprost: Polska to kraj, gdzie nienawidzi się kobiet. Kraj, gdzie kobiety umierają i będą umierać z powodu chorych wyobrażeń polityków i polityczek. I w końcu kraj, który coraz bardziej staje się miejscem nie nadającym się do życia dla kobiet. A tym bardziej do choćby myślenia o rodzeniu dzieci.