"Porażające". Episkopat reaguje po zapowiedziach rządu

W środę szef rządu poinformował, że dzień wcześniej odbyły się konsultacje społeczne z różnymi organizacjami kobiecymi. W trakcie tych spotkań omawiane były różne kwestie, które dotyczą kobiet i ich praw. Premier podkreślił, że rząd jest gotowy do złożenia w najbliższych godzinach do Sejmu projektu o legalnej i bezpiecznej aborcji do 12. tygodnia ciąży. - Jesteśmy gotowi do złożenia w najbliższych godzinach do Sejmu projektu o legalnej i bezpiecznej aborcji do 12. tygodnia - przekazał Tusk.