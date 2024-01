Przewodniczący Episkopatu znów stracił okazję do milczenia [OPINIA]

Szukając równowagi

Czy te jasne - także z perspektywy Kościoła - zasady powinny skłonić arcybiskupa do milczenia lub do odrzucenia próśb żon obu panów o wsparcie? Niekoniecznie. Arcybiskup - poważnie traktując głodówkę obu więźniów, mógł wezwać ich do jej przerwania, a także ograniczyć się tylko do apelu do ministra sprawiedliwości o humanitaryzm. Jeśli zaś koniecznie chciał wejść w ocenę polityczną ostatnich wydarzeń, mógł z jednej strony apelować o nieuleganie pragnieniu odwetu, a z drugiej o odrzucenie wywoływania skrajnych emocji w sytuacjach - najdelikatniej rzecz ujmując - moralnie i prawnie niejednoznacznych.