Skandal stulecia, czyli o transparentności Watykanu [OPINIA]

Becciu, co trzeba jasno powiedzieć, jeszcze kilka lat temu był jednym z najważniejszych ludzi w Watykanie, zajmując trzecie co do znaczenia miejsce w jego hierarchii. To on odpowiadał za ogromną część przepływającej przez Watykan kasy i on był - do pewnego momentu - jednym z zaufanych ludzi Franciszka. Zmieniło się to dopiero, gdy włoski tygodnik "L’Espresso" oskarżył go wiarygodnie o nadużycia finansowe, nepotyzm, a później także o finansowanie swojej "damy" - jak to określały media - ze środków Watykanu.