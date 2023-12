Czy będzie "wojna" rządu Tuska z Kościołem? [OPINIA]

Dość wspomnieć, że w wyborach 15 października co najmniej 12 mln Polek i Polaków głosowało na różne partie, które generalnie akceptują katolicką tradycję i publiczną obecność Kościoła. A jedną z największych przegranych tej elekcji okazała się antyklerykalna lewica. Ostrożnie zauważyć też warto, że według nowych badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego udział polskich katolików w praktykach religijnych w roku 2022 (w stosunku do 2021), nieznacznie - o ok. 1 proc. - wzrósł, a nie zmalał.