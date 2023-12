Franciszek robi porządki. Polskich biskupów to nie dotknie [OPINIA]

I żeby nie było wątpliwości - z podobnych przywilejów odwoływania biskupów, których uznawano za prezentujących linię radykalnie niezgodną z linią papieską, korzystali także poprzednicy Franciszka. Wcale nie chodzi tylko o karanie liberalnych biskupów (to też się zdarzało), ale choćby o to, że to właśnie Jan Paweł II nakładał kolejne kary na tradycjonalistycznego arcybiskupa Marcela Lefebvre’a, by w końcu personalnie go ekskomunikować po tym, jak wyświęcił on czterech księży założonego przez siebie zgromadzenia na biskupów. Można zatem powiedzieć, że Franciszek zrobił bardzo podobną rzecz.