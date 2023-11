W polskim Kościele musi zmienić się wszystko, żeby kuria wciąż miała władzę [OPINIA]

Nie wydaje się także, by gdy papież w "Amoris laetitia" pisał o rozeznaniu duchowym, to rezerwował je do kancelarii parafialnej. Franciszek jest jezuitą i rozeznanie rozumie jako coś, co dokonuje się w sumieniu, a nie w procedurze administracyjnej. I już choćby dlatego - jeśli gdzieś jest właściwe do rozeznania miejsce - to jest to towarzyszenie duchowe, względnie spowiedź, a nie kancelaria parafialna. W tej ostatniej załatwia się papiery, przybija pieczątki, a nie mówi o najgłębszych problemach swojej duszy.