Ku Kościołowi bardziej empatycznemu [OPINIA]

Spotkanie "dwóch Kościołów"

Synod o synodalności, choć nie jest pierwszą okazją do spotkania się obu tych nurtów (bo jego przedstawiciele w randze biskupów spotykają się od lat), niewątpliwie jest wyjątkowy. Cały proces jego tworzenia skonstruowany jest tak, żeby zmusić jego uczestników (w tym także świeckie kobiety i świeckich mężczyzn, co jest jego zasadniczą nowością) do rozmowy o tematach rzeczywiście dzielących i do podjęcia kwestii, które wpłynęły od zwyczajnych, szeregowych katolików. I to także tych, którzy od dawna żyją na marginesie Kościoła. To one stały się - w grupach roboczych - jednym z głównych tematów.