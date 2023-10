Osoby rozwiedzione w nowych związkach ostatecznie dopuszczone do Eucharystii [OPINIA]

Odpowiedź na "Dubia" (wątpliwości doktrynalne), jakie skierował do Dykasterii Nauki Wiary czeski kard. Dominik Duka, wywołała u części katolików (tych bardziej konserwatywnych) szok i niedowierzanie. Ich zdaniem papież Franciszek, a konkretniej prefekt dykasterii odpowiedzialnej za obronę doktryny, zmienił to, co nienaruszalne i dopuścił osoby żyjące w grzechu (tak bowiem Kościół interpretował to przez dziesięciolecia) do Eucharystii i to bez woli poprawy.