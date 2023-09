Wielobiegunowy świat papieża Franciszka [OPINIA]

Jest nowa afera związana ze słowami papieskimi. Zwracając się do władz państwowych i elit mongolskich, Franciszek nawiązał do postaci Czyngis-Chana i do rzekomo pokojowej tradycji imperium przez niego stworzonego. Historycznie to oczywiście bzdura, ale warto przyjrzeć się tym (i nie tylko tym) słowom, bo one pozwalają zrozumieć watykańską geopolitykę.