Szokujące słowa papieża. Litwa wzywa Watykan na dywanik

Rzecznik Watykanu Matteo Bruni wydał we wtorek oświadczenie, w którym stwierdził, że uwagi papieża miały "zachęcić młodych ludzi do ochrony i promowania wszystkiego, co jest powszechnie uznane w wielkim dziedzictwie kulturowym i duchowym Rosji", oraz że uwagi papieża "z pewnością nie miały na celu gloryfikacji imperialnej logiki i osób sprawujących władzę".