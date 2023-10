Można błogosławić związki homoseksualne. Czy rewolucja papieża skończy się schizmą? [OPINIA]

"Decyzje, które w pewnych okolicznościach mogą należeć do roztropności duszpasterskiej, niekoniecznie powinny stać się normą. Oznacza to, że nie jest właściwe, aby diecezja, Konferencja Episkopatu czy jakakolwiek inna struktura kościelna stale i oficjalnie umożliwiały procedury lub rytuały we wszelkiego rodzaju sprawach, ponieważ nie wszystko, co jest częścią praktycznego rozeznania w określonych okolicznościach, może zostać podniesione do poziomu reguły. (…) Prawo kanoniczne nie powinno i nie może obejmować wszystkiego, ani też Konferencje Episkopatów ze swoimi różnorodnymi dokumentami i protokołami nie powinny rościć sobie do tego pretensji, ponieważ życie Kościoła płynie wieloma kanałami innymi niż normatywne" - podkreśla Franciszek.