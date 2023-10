Czy kardynał Ryś będzie game changerem dla polskiego Kościoła? [OPINIA]

Czy jednak oznacza to, że nowy kardynał stanie się game changerem, że zmieni reguły gry w Kościele w Polsce? To kwestia bardziej skomplikowana. Wbrew temu, co niektórym się wydaje, choć kardynał Ryś wnosi ożywczy ton do ewangelizacji czy duszpasterstwa, to wcale nie jest zwolennikiem głębokich zmian systemowych, a na tle zachodnich kardynałów jest umiarkowanym konserwatystą. Owszem, niechętnym zaangażowaniu Kościoła w politykę (to dobrze), promującym nowe metody komunikacji, ale jednak niechętnym głębokiej reformie podejścia do peryferiów.