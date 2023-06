Watykańska "gra o tron". Kto będzie kolejnym papieżem?

Biskupem zrobił go Jan Paweł II, kardynałem Benedykt XVI, a prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów sam Franciszek. Mimo to Sarah wielokrotnie dystansował się od linii obecnego papieża, prezentując wyraziste poglądy w sprawie podejścia do uchodźców, czy środowisk LGBT. Prezentując książkę w obronie celibatu, która rzekomo została napisana wspólnie z Benedyktem XVI, Sarah wywołał spore zamieszanie i postawił się w opozycji do Franciszka, który nie wyklucza uchylenia tego obowiązku dla księży.