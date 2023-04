Papież Franciszek broni Jana Pawła II. "Obraźliwe i bezpodstawne zarzuty"

Na Placu Świętego Piotra pod koniec niedzielnej modlitwy papież Franciszek zwrócił się do poszanowania osoby swojego poprzednika, nawiązując tym samym do kontrowersji z ostatnich dni wokół sprawy Emanueli Orlandi, młodej mieszkanki Watykanu, która zaginęła 22 czerwca 1983 roku podczas powrotu do domu z lekcji muzyki. Franciszek oskarżenia wobec Wojtyły określił jako "obraźliwe i bezpodstawne domysły".